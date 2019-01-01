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مصدر في حماس: الرياض ستفرج عن الخضري وترحله إلى عمّان غداً

الأحد 16 أكتوبر 2022 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر في حماس: الرياض ستفرج عن الخضري وترحله إلى عمّان غداً



الرياض/سما/

قال مصدر مسؤول في حركة حماس، إن السلطات السعودية، ستفرج عن ممثل الحركة لديها محمد الخضري، والذي اعتقل وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، ثم خفف الحكم لاحقا إلى 6 أعوام.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن الخضري سيجري ترحيله إلى عمان، بعد الإفراج عنه، الذي كان من المفترض أن يكون اليوم، لكن بسبب بعض الإجراءات تأخر للغد.

وكان الخضري اعتقل مع نجله هاني، وعدد من الأشخاص الذين اتهمتهم الرياض، بالارتباط بحركة حماس، وأصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة بالسجن، وعدد منهم أخلي سبيلهم وجرى ترحيلهم من السعودية.

وكانت مصادر ذكرت، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن السلطات السعودية قامت بترحيل السيدة وجدان الشنطي، زوجة ممثل حركة حماس السابق، محمد الخضري، المعتقل منذ العام 2019.

ولفتت مصادر إلى أن الشنطي وصلت إلى العاصمة الأردنية عمّان، بانتظار زوجها الذي من المفترض أن يتم ترحيله إلى الأردن في غضون أيام.

وذكر حساب "معتقلي الرأي" الحقوقي السعودي، أن الشنطي كانت قد احتجزت لمدة أسبوع في مركز ترحيل الشميسي بالرياض.

فيما ذكرت مصادر أن السلطات السعودية لم تسمح للشنطي بأخذ أي مقتنيات لها.

وكانت السلطات السعودية، وجهت تهمة تمويل "كيان إرهابي" لممثل حركة حماس لديها محمد الخضري.

والخضري كان مسؤولا عن إدارة العلاقة بين حركة حماس والسعودية على مدى عقدين من الزمان، وتقلَّد مواقع قيادية عليا في الحركة، واعتقتله السلطات مع نجله هاني يوم الرابع من نيسان/ أبريل 2019.

وسبق لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، أن دعت العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، للإفراج عن الخضري، الذي يعاني وضعا صحيا متدهورا، بسبب معاناته من مرض السرطان، وعدم تلقيه الرعاية اللازمة في السجن.

#حماس #محمد الخضري #الافراج عن الدكتور محمد الخضري

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