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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

الأحد 16 أكتوبر 2022 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين



غزة/سما/

أعلنت داخلية غزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين 17 أكتوبر.

وذكرت داخلية غزة في بيان صحفي، أن السفر للمتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية.

ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.


ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف أسماء المسافرين اضغط هنا

كشف جوازات مصرية اضغط هنا

#معبر رفح

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