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بث مباشر: مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

الأحد 16 أكتوبر 2022 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر: مباراة ريال مدريد ضد برشلونة



مدريد/سما/

الكلاسيكو بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مباشرة والتي تجري لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الاسباني الدرجة الاولى الليغا اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 على ملعب "سنتياغو برنابيو".

مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر تنطلق الساعة 05:15 بتوقيت فلسطين والسعودية، 04:15 بتوقيت مصر وليبيا، 06:15 في الإمارات وسلطنة عمان، إذ تحظى بمتابعة واسعة في الدول العربية هذه الأثناء.

برشلونة يتصدر الآن جدول ترتيب "الليغا" برصيد 22 نقطة, بفارق الأهداف أمام ملاحقه المباشر ريال مدريد، حيث وخاض الفريقان 8 مباريات, وحقق كل فريق 7 انتصارات، ولكل منهما تعادل وحيد، دون تلقيه أي خسارة. ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز في الكلاسيكو الرسمي الذي يجري اليوم وسط عدة مباريات مهمة حول العالم، إذ يلعب باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي، وكذلك ليفربول ومانشستر سيتي.

وبحسب المعلومات المتوفرة من المواقع الإعلامية الرياضية الآن يتفوق برشلونة هجوميا بتسجيل 20 هدفا مقابل 19 هدفا لريال مدريد، كما أن الأول أقوى دفاعيا باستقباله هدفا وحيدا, مقابل 7 أهداف استقبلها ريال مدريد.  ويتفوق ريال مدريد إجمالا بتحقيق 100 فوز مقابل 97 انتصارا لصالح برشلونة و52 تعادلا، وسجل ريال مدريد 415 هدفا وسجل برشلونة 408 هدفا، إذ يأمل في مضاعفة هذه الأرقام وتحقيق انطلاقة قوية في الليغا.

مباراة الكلاسيكو بث مباشر تنقل على وكالة شهاب وعدد من المواقع الرياضية العربية نقلا عن بي إن سبورت بتعليق عربي، حيث تتمنى الجماهير كافة في مشاهدة كرة جميلة من ريال مدريد وبرشلونة في الدقائق الراهنة.

#ريال مدريد #برشلونة

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