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الاحتلال يعقتل أكثر من 50 فلسطينيا بالقدس مؤخرا

الأحد 16 أكتوبر 2022 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعقتل أكثر من 50 فلسطينيا بالقدس مؤخرا



أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنها اعتقلت أكثر من 50 فلسطينيا من شرقي القدس خلال فترة الأعياد الأسبوع الماضي.
 
وذكرت الشرطة وفق القناة 14 العبرية، أن قواتها تعاملت مع مراكز المواجهات في شرقي القدس ومحيطها بحزم وعملت على منع تصاعدها ونفذت اعتقالات واستخدمت وسائل التفريق.
 
وادعت الشرطة أنها أكثر من 50 مشتبهاً بتورطهم في المواجهات، معظمهم من القاصرين وبعضهم تم القبض عليهم خلال المواجهات.
 
وأشارت إلى أن وحدة اليسام اعتقلت 5 فلسطينيين الليلة الماضية بالقدس، بادعاء تورطهم في اشتباكات خلال الأيام القليلة الماضية في عدة مراكز شرق المدينة.
 
ولفتت الشرطة إلى أنه اعتقلت عدد من الشبان في حي الشيخ جراح الليلة لقيامهم برشق الحجارة والمشاركة في مواجهات.
 
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أجرى تقييمًا للوضع الأمني ​​يوم الخميس الماضي في أعقاب الأحداث في اشرقي القدس والاستعداد المستمر لأي طارئ، مع الموافقة على تجنيد أربع سرايا من حرس الحدود وتعزيز القوات في الميدان من خلال ميزانيات مخصصة، فضلا عن استمرار تنفيذ الخطة المنظمة لتعزيز الشرطة.
 

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