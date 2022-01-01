لهذا السبب.. المباحث بغزة تُغلق محلاً لبيع الذهب

غزة/سما/

تمكنت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة - قسم الذهب المركزي في المباحث العامة بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد من إغلاق محلاً لبيع الذهب يعود للتاجر (أ.ش) في محافظة غزة مدة 48 ساعة.

وذكرت مباحث التموين، أن قرار الاغلاق جاء بعد مخالفة التاجر المذكورة وارتكابه عدة مخالفات قانونية، إضافة لعدم تسجيله حركات البيع والشراء عبر منظومة الذهب الالكترونية.

يُشار إلى أن دائرة مباحث التموين، تنفذ جولات ميدانية على أسواق الذهب المركزي، وتراقب التزام التجار بالتسجيل عبر المنظومة لضبط أي سرقات تتعلق بالمصاغات الذهبية.