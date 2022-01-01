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غزة: إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن أبو نصيرة

الأحد 16 أكتوبر 2022 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن أبو نصيرة



غزة/سما/

أشرفَ النائب العام، بغزة، المستشار محمد النحال، على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن، صليبا أبو نصيرة، (64 عاماً).

وكان المتهم، (م، ج)، (46 عاماً)، أُلقي القبض عليه أمس السبت، قبل أن يعترف بالواقعة أمام النيابة العامة.


وأثناء حضوره لتمثيل مسرح الجريمة؛ تابع النائب العام بشكل مباشر إجراءات رئيس وعضو النيابة المختص، وخطوات اعتراف المتهم وتمثيله لما حدث أثناء الواقعة، وما نجَم عنها من عملية القتل.

وأكد أن النيابة العامة تُتابع كافة إجراءات التحقيق، واستكمال جمع الأدلة، وإتمام التحقيقات وإنهائها، والتأكد من سلامتها؛ تحقيقاً للردع العام، وإحقاقاً للحق وسيادة القانون، وطمأنةً للمجتمع واستقراراً لأمنه.

وأعلنت الشرطة بغزة، أمس السبت، مقتل المواطن أبو نصيرة  طعناً بآلة حادة جراء اعتداء في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة ظهر اليوم.

#غزة

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