صور: مصرع شخصين من الطيرة والضفة بحادث سير دام جنوب نابلس

نابلس/سما/

لقي شخصان مصرعيهما في حادث سير دام بين شاحنتين على شارع 505 قرب بلدة اوصرين جنوب نابلس، اليوم الأحد. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أحد الضحيتين من سكان مدينة الطيرة في مناطق الـ48 بينما الآخر من الضفة.

واستدعيت طواقم من الإسعاف وسلطة الإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص عالقين من الشاحنتين.

ولم يكن أمام الطواقم الطبية سوى إقرار وفاة سائقيْ الشاحنتين متأثرين بجروحيهما الخطيرة؛ فيما جرت أعمال بحث بغية التأكد من عدم وجود عالقين آخرين من جراء الحادث.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "الحادث وقع بين شاحنة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية وأخرى فلسطينية، وبعد عمليات تخليص معقدة لطواقم الإنقاذ، جرى إقرار وفاة سائقيْ الشاحنتين".

وأضاف أن "الحادث كان مروعا إذ كانت الشاحنتان على هامش الشارع وكل منهما بمسافة بعيدة عن الأخرى مع أضرار جسيمة في مقدمتيهما".