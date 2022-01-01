كتائب القسام تزف أحد عناصرها في غزة

غزة/سما/

زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، أحد عناصرها، والذي توفي إثر مرض عضال.

وقالت كتائب القسام في تصريح مقتضب: "نزف المجاهد أمجد فرج شلدان من حي الزيتون ب غزة والذي توفي إثر مرضٍ عضال".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:



{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} بيان عسكري صادر عن: ... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

كتائب القسام تزف المجاهد أمجد فرج شلدان والذي توفي إثر مرضٍ عضال بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.