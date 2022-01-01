  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة: "الشاباك" يعتقل فلسطينيين بزعم جمع معلومات استخبارية لمنظمة في غزة

الأحد 16 أكتوبر 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: "الشاباك" يعتقل فلسطينيين بزعم جمع معلومات استخبارية لمنظمة في غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال فلسطينيين اثنين بتهمة تعاونهما مع "منظمة" في قطاع غزة، قاما بتحويل أموال وأسلحة وجمع معلومات استخبارية عن الجيش.


وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، وجّه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات أمنية خطيرة بحق مواطنين إسرائيليين يقيمان في النقب بعد اتصالاتهما مع ناشط في منظمة "إرهابية" من قطاع غزة، حسب وصفها.

وكان المتهمان وهما سعد أبو رقيق (20 عامًا) وسامح الأنباري (21 عامًا) قد اعتقلا الشهر الماضي، في إطار تحقيق مشترك بين الشاباك وشرطة النقب.


وكشف التحقيق أنه خلال العلاقة التي تربطهما بالناشط من قطاع غزة، قاما بمهام تحويل الأموال بناء على طلبه.


وطلب نفس الناشط من الأنباري أداء "مهام أمنية" إضافية تتضمن المساعدة في نقل الأسلحة إلى شخص آخر ووافق عليها.



وجاء في بيان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن هذا يكشف عن نشاطات لمنظمات "إرهابية" في قطاع غزة، تسعى لتجنيد مواطنين إسرائيليين من أصل عربي لغرض تنفيذ أنشطة إرهابية.


وكشفت التحقيقات عن وجود اتصالات وعلاقات بين مواطنين إسرائيليين ونشطاء من قطاع غزة، كما أكد البيان أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصل العمل لإحباط النشاطات الإرهابية والمتورطين فيها".

#الشابام الاسرائيلي #فلسطين #غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: مسؤولون فلسطينيون يوجهون رسالة تحذير لـ"عرين الأسود".. والأخيرة ترد

"أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين

قيادي فلسطيني يكشف موعد بدء تنفيذ "إعلان الجزائر"

تشاؤم فلسطيني من "إعلان الجزائر"

واشنطن قد تُعيد تقييم علاقاتها مع "إسرائيل"

غانتس يرد على تصريحات غالون التي دعت فيها إلى كبح جماح الجيش الإسرائيلي في الضفة

بالفيديو: مبادرة لافتة من شبان مخيم شعفاط لإرباك الاحتلال

الأخبار الرئيسية

6ipj-4-730x438

المصالحة الفلسطينية.. صحيفة: خلافات تفجرت خلال اجتماعات الجزائر أكبر مما أعلن عنها

غانتس: سنوسع نشاطنا ضد العمليات بجميع الوسائل الممكنة

ad55360ff2d3583ab24db2be8f01c7b0

بحضور غانتس .. الكشف عن لقاء لشخصيات محلية فلسطينية مع قادة المستوطنات

جنين

مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات العسكرية بالضفة ستستمر والشاباك يحذر من ارهاب المستوطنين

صحيفة عبرية تكشف عن طلب فلسطيني يسمح لعمال غزة بالعمل في بيت لحم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية