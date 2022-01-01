غانتس: سنوسع نشاطنا ضد العمليات بجميع الوسائل الممكنة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إن الجيش سيوسع من نشاطاته ضد العمليات "الإرهابية" بجميع الوسائل الممكنة.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن غانتس قام بجولة في مستوطنة غوش عتصيون للوقوف على التطورات الأمنية فيها وفي محيطها، مشددا على أن الجيش سيقوم بتوسيع نشاطاته ضد العمليات "الإرهابية".

وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجولة جرت بمشاركة بعض الوزراء ونواب الوزراء ومسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين، وهي الجولة التي شدد خلالها وزير الدفاع الإسرائيلي على أن واجب القوات الإسرائيلية هو تمكين الأمن والقضاء على التهديدات، وأن الجيش ملزم بذلك الأمر.