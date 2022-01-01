  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس: سنوسع نشاطنا ضد العمليات بجميع الوسائل الممكنة

الأحد 16 أكتوبر 2022 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: سنوسع نشاطنا ضد العمليات بجميع الوسائل الممكنة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إن الجيش سيوسع من نشاطاته ضد العمليات "الإرهابية" بجميع الوسائل الممكنة.


وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن غانتس قام بجولة في مستوطنة غوش عتصيون للوقوف على التطورات الأمنية فيها وفي محيطها، مشددا على أن الجيش سيقوم بتوسيع نشاطاته ضد العمليات "الإرهابية".

وأكدت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الجولة جرت بمشاركة بعض الوزراء ونواب الوزراء ومسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين، وهي الجولة التي شدد خلالها وزير الدفاع الإسرائيلي على أن واجب القوات الإسرائيلية هو تمكين الأمن والقضاء على التهديدات، وأن الجيش ملزم بذلك الأمر.

#بيني غانتس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: مسؤولون فلسطينيون يوجهون رسالة تحذير لـ"عرين الأسود".. والأخيرة ترد

"أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين

قيادي فلسطيني يكشف موعد بدء تنفيذ "إعلان الجزائر"

تشاؤم فلسطيني من "إعلان الجزائر"

واشنطن قد تُعيد تقييم علاقاتها مع "إسرائيل"

غانتس يرد على تصريحات غالون التي دعت فيها إلى كبح جماح الجيش الإسرائيلي في الضفة

بالفيديو: مبادرة لافتة من شبان مخيم شعفاط لإرباك الاحتلال

الأخبار الرئيسية

6ipj-4-730x438

المصالحة الفلسطينية.. صحيفة: خلافات تفجرت خلال اجتماعات الجزائر أكبر مما أعلن عنها

صورة: "الشاباك" يعتقل فلسطينيين بزعم جمع معلومات استخبارية لمنظمة في غزة

ad55360ff2d3583ab24db2be8f01c7b0

بحضور غانتس .. الكشف عن لقاء لشخصيات محلية فلسطينية مع قادة المستوطنات

جنين

مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات العسكرية بالضفة ستستمر والشاباك يحذر من ارهاب المستوطنين

صحيفة عبرية تكشف عن طلب فلسطيني يسمح لعمال غزة بالعمل في بيت لحم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية