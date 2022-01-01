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رسالة مفتوحة الى السيد محمد اشتية "رئيس الوزراء‎‎ الفلسطيني"..

الأحد 16 أكتوبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة مفتوحة الى السيد محمد اشتية "رئيس الوزراء‎‎ الفلسطيني"..



غزة / سما/

معالي الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء حفظه الله 

معالي الدكتور محمد أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي حفظه الله 

تحية الوطن.... وبعد 

الموضوع: مساعدة ابني لإكمال دراسة الطب 

انا والد الطالب وسام إبراهيم حماد الذي يدرس سنة خامسة في كلية الطب في جامعة سومي الحكومية في أوكرانيا والذي اضطر بسبب ظروف الحرب للخروج من أوكرانيا، وتوجهنا الى أحد المسؤولين في وزارة التعليم العالي للاستفسار بخصوص مستقبل أبنائنا الدارسين في أوكرانيا فأخبرنا ان أمام ابننا اما: استكمال دراسته كطالب زائر في جامعات الوطن أو الانتقال الى جامعة أخرى، أو العودة الى أوكرانيا، فتوجهنا الى إحدى الجامعات بغزة واعتذرت عن قبول ابني للدراسة كطالب زائر، والجامعة الأخرى طلبت كشف علامات لايني فتواصلنا منذ عدة اشهر مع السفارة في أوكرانيا للمساعدة على التواصل مع الجامعة لاستخراج كشف علامات وشهادة قيد منذ عدة أشهر دون جدوى. 

وحاولنا مرارا وتكرارا بعد ذلك التواصل مع المسؤول في الوزارة وارسال رسائل له ولم يكلف نفسه الرد على المكالمات أو الرسائل " الاسم موجود لدينا" 

اننا نهيب بكم مسعدتنا لاستيعاب ابننا في جامعة محلية على غرار كثير من الدول او مساعدتنا بأية وسيلة ليتاح لابني اكمال دراسته خاصة في ظل عدم التعاون من قبل اية جهة رسمية في الداخل او الخارج 

دمتم ذخرا للوطن 

د. عبد القادر إبراهيم حماد 

غزة 

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