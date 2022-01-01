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المجلس الوطني ينعى المناضل الوطني اللواء الركن مصطفى ذيب خليل

الأحد 16 أكتوبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني ينعى المناضل الوطني اللواء الركن مصطفى ذيب خليل



رام الله/سما/

 نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المناضل الوطني الكبير اللواء الركن مصطفى ذيب خليل "أبو طعان"، الذي توفاه الله، اليوم الأحد، بعد مسيرة نضاليّة حافلة بالتضحيات.

وقال فتوح في بيان النعي اليوم الاحد، "لقد غيب الموت ابنا بارا من أبناء هذا الشعب، وقائدا من ذلك الرعيل من القادة الأوائل الذين حملوا الهم الفلسطيني أينما حلوا، وحملوا حلم شعبنا وانخرط في ساحات العمل الوطني الفلسطيني وهو في ريعان شبابه، وعانى بالسجون من اجل قضيته، وكان من أوائل المناضلين الذين انبروا دفاعا عن الأرض والمقدسا

#مصطفى ذيب خلصل

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