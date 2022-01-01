القواسمي: شعبنا يدافع عن أرضه أمام عدوان إرهابي

رام الله/سما/

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير، إن الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته أمام هذا العدوان البربري الهمجي الإرهابي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الإرهابيين.

وأضاف القواسمي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إسرائيل واهمة ومخطئة إن ظنت أن الحل الأمني والقتل والإعدامات الميدانية، يمكن أن تحقق لها الأمن، والحل الوحيد هو الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس، عاصمة دولة فلسطين.

وحمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن، باعتبار أميركا الداعم الأكبر لإسرائيل أمام المؤسسات والمحاكم الدولية وهي الوحيدة القادرة على لجم إرهاب حكومة إسرائيل.