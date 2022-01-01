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الاحتلال يبعد والدة عدي التميمي عن مخيم شعفاط بعد الافراج عنها

الأحد 16 أكتوبر 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد والدة عدي التميمي عن مخيم شعفاط بعد الافراج عنها



القدس المحتلة/سما/

 أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، والدة الشاب المقدسي الملاحق من قبلها، عدي التميمي، عن مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بعد الافراج عنها من سجون الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال أفرجت عن والدة المطارد عدي التميمي شرط الإبعاد عن مكان سكنها، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، حتى نهاية تشرين الأول الجاري، والحبس المنزلي حتى الخامس والعشرين منه، وفرضت غرامة مالية عليها بقيمة ثلاثة آلاف شيقل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في التاسع من تشرين الأول الجاري، والدي الشاب عدي التميمي (22 عامًا) الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية حاجز شعفاط.

#الاحتلال #عدي التميمي

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