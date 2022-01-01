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"التعليم العالي" تطلق المسابقات الثقافية المشتركة لطلبة الجامعات والكليات

الأحد 16 أكتوبر 2022 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تطلق المسابقات الثقافية المشتركة لطلبة الجامعات والكليات



رام الله/سما/

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، خمس مسابقات ثقافية مشتركة بين طلبة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، للعام الأكاديمي 2022-2023، وذلك بالشراكة مع لجنة الأنشطة الطلابية في هذه المؤسسات التعليمية.

وشملت المسابقات، القصة القصيرة تحت إطار "كنعان جذور الأرض.. باقون ما بقي الزعتر والزيتون" والهادفة لتعزيز الرواية الفلسطينية، ومسابقة الرسم تحت إطار "ضوء من النفق" وتختص بقضية الأسرى، ومسابقة أفضل ثلاثة أعمال بحثية حول "أثر مواقع التواصل الاجتماعي على السوك الطلابي"، بهدف قياس تأثير هذه المواقع على سلوك الطلبة داخل مؤسسات التعليم العالي.

كما شملت المسابقات أفضل ثلاثة أفلام وثائقية قصيرة تحت إطار "الأم الفلسطينية ما بين زغرودة فرح ودمعة حزن"، وتعالج واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، ومسابقة المقالة الأدبية تحت إطار "بالقلم نصنع فجرنا".

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقات إلى مراجعة عمادات شؤون الطلبة في مؤسساتهم، لمعرفة جميع الشروط والتفاصيل والموعد النهائي للتقديم.
يُشار إلى أن الوزارة تنظم سنوياً مجموعة من الأنشطة الطلابية الهادفة، التي تجمع طلبة التعليم العالي وتوجههم نحو قضايا وطنهم ومجتمعهم، ضمن هدفها لتحقيق بيئة جامعية تشكل حاضنة للإبداع وتصون الهوية الوطنية.

#وزارة التربية والتعليم

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