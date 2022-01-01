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عورتاني يبحث مع مديرة برنامج زمالة في جامعة "هارفارد" التعاون وتنمية مهارات المعلمين

الأحد 16 أكتوبر 2022 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
عورتاني يبحث مع مديرة برنامج زمالة في جامعة "هارفارد" التعاون وتنمية مهارات المعلمين



رام الله/سما/

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، مع مديرة برنامج زمالة ميبلي في جامعة هارفارد، شايلين كاري؛ سبل تعزيز التعاون في مجال تنمية مهارات المعلمين وأساليب التدريس التي تعزز مهارات الطلبة ودعم بناء قدرات القادة على مستوى النظام التعليمي.

وأكد عورتاني أهمية هذا التعاون الذي يؤسس لارتقاء النظام التعليمي، لافتاً إلى ضرورة توسيع المشاركة في البرنامج من خلال زيادة عدد المعلمين المستهدفين في التدريب.

وأشار إلى أهمية استضافة طلبة من جامعة هارفارد في فلسطين للاطلاع على التجارب المختلفة وتعزيز مفهوم التبادل الثقافي لدى الطلبة.

بدورها، أشادت كاري بالجهود المبذولة من قبل الوزارة وقيادتها لتطوير التعليم في كافة المجالات، مشددةً على أهمية تكامل الأدوار مع الوزارة؛ لتحقيق غايات هذا البرنامج ومكوناته.

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#جامعة هارفرد #مروان عورتاني

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