القدس المحتلة/سما/

- فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- افتتاحية الصحيفة: نتنياهو ليس شريكا للسلام

- "الشاباك" يستعد لمنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات لكن ليس مستبعدا أنه قد بدأ

- ايريس العال: لا يوجد شريك.. يوجد بن غبير

* "معاريف":

- سقوط طائرة مسيرة في منطقة نابلس

- قتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم الطبيب عبد الله أبو التين

- تخوف من التصعيد والاحتكاك بين اليهود والفلسطينيين في حوارة

- 14 فصيلا فلسطينيا يوقعون على اتفاق المصالحة في الجزائر

- اليسار الإسرائيلي: المسدس الذي رفعه بن غبير موجه ضدنا

- رئيسة حزب ميرتس: يجب سحب الحصانة ومحاكمة بن غبير وإعلان حزبه إرهابيا

- قلق في فرنسا من ارتفاع الكراهية لليهود: رئيسة بلدية ستان شمال باريس ترفع العلم الفلسطيني وتطلق أسماء عربية على شوارع

- رئيس نقابة العمال في فرنسا الذي زار الضفة: كنت أهرب خوفا من إطلاق الرصاص من قبل جنود ومنعوني من زيارة غزة

* "يديعوت احرونوت":

- الجيش والشرطة في حالة تأهب عشية العيد

- اعتقال إسرائيلي من أصول روسية قام بتصوير مواقع في النرويج وحاول الدخول الى روسيا

- عدد النساء العربيات اللواتي توفين من سرطان الثدي اعلى بكثير من عدد اليهوديات والسبب عدم وجود مراكز للكشف المبكر في البلدات الفلسطينية