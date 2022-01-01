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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 16 أكتوبر 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

- فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس": 

- افتتاحية الصحيفة: نتنياهو ليس شريكا للسلام 

- "الشاباك" يستعد لمنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات لكن ليس مستبعدا أنه قد بدأ 

- ايريس العال: لا يوجد شريك.. يوجد بن غبير 

* "معاريف": 

- سقوط طائرة مسيرة في منطقة نابلس 

- قتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم الطبيب عبد الله أبو التين

- تخوف من التصعيد والاحتكاك بين اليهود والفلسطينيين في حوارة

- 14 فصيلا فلسطينيا يوقعون على اتفاق المصالحة في الجزائر 

- اليسار الإسرائيلي: المسدس الذي رفعه بن غبير موجه ضدنا 

- رئيسة حزب ميرتس: يجب سحب الحصانة ومحاكمة بن غبير وإعلان حزبه إرهابيا 

- قلق في فرنسا من ارتفاع الكراهية لليهود: رئيسة بلدية ستان شمال باريس ترفع العلم الفلسطيني وتطلق أسماء عربية على شوارع

- رئيس نقابة العمال في فرنسا الذي زار الضفة: كنت أهرب خوفا من إطلاق الرصاص من قبل جنود ومنعوني من زيارة غزة 

* "يديعوت احرونوت": 

- الجيش والشرطة في حالة تأهب عشية العيد 

- اعتقال إسرائيلي من أصول روسية قام بتصوير مواقع في النرويج وحاول الدخول الى روسيا 

- عدد النساء العربيات اللواتي توفين من سرطان الثدي اعلى بكثير من عدد اليهوديات والسبب عدم وجود مراكز للكشف المبكر في البلدات الفلسطينية

#الصحف الاسرائيلية

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