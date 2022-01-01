- فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
- افتتاحية الصحيفة: نتنياهو ليس شريكا للسلام
- "الشاباك" يستعد لمنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات لكن ليس مستبعدا أنه قد بدأ
- ايريس العال: لا يوجد شريك.. يوجد بن غبير
* "معاريف":
- سقوط طائرة مسيرة في منطقة نابلس
- قتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم الطبيب عبد الله أبو التين
- تخوف من التصعيد والاحتكاك بين اليهود والفلسطينيين في حوارة
- 14 فصيلا فلسطينيا يوقعون على اتفاق المصالحة في الجزائر
- اليسار الإسرائيلي: المسدس الذي رفعه بن غبير موجه ضدنا
- رئيسة حزب ميرتس: يجب سحب الحصانة ومحاكمة بن غبير وإعلان حزبه إرهابيا
- قلق في فرنسا من ارتفاع الكراهية لليهود: رئيسة بلدية ستان شمال باريس ترفع العلم الفلسطيني وتطلق أسماء عربية على شوارع
- رئيس نقابة العمال في فرنسا الذي زار الضفة: كنت أهرب خوفا من إطلاق الرصاص من قبل جنود ومنعوني من زيارة غزة
* "يديعوت احرونوت":
- الجيش والشرطة في حالة تأهب عشية العيد
- اعتقال إسرائيلي من أصول روسية قام بتصوير مواقع في النرويج وحاول الدخول الى روسيا
- عدد النساء العربيات اللواتي توفين من سرطان الثدي اعلى بكثير من عدد اليهوديات والسبب عدم وجود مراكز للكشف المبكر في البلدات الفلسطينية