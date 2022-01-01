وقفتان منددتان باستهداف الطواقم الطبية في الخليل

رام الله / سما /

طالبت الكوادر الطبية والعاملون في مستشفيي عالية ويطا الحكوميين، بضرورة وقف استهداف الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية، ومحاكمتهم على جرائمه، واستهدافه للقطاع الصحي في فلسطين، والتي كانت آخرها جريمة اغتيال الطبيب عبد الله الأحمد أبو التين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين، في جنين.

واعتبر مدير عام مستشفى عالية طارق البربراوي، في كلمته خلال الوقفة التي نظمت أمام قسم الإسعاف والطوارئ، تنديدا باستهداف الطواقم الطبية الفلسطينية، جريمة اغتيال الطبيب أبو التين امتدادا لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.

وأشار البربراوي إلى أن الاحتلال لا يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تنص على احترام الأطباء، ومهنتهم الإنسانية، والحفاظ على المؤسسات الصحية وقت الحروب والأزمات.

وأشار إلى أنه ستتم ملاحقة الاحتلال بالمحاكم والمحافل الدولية، لوقف سياسة الاحتلال الرامية لوضع العاملين بالقطاع الصحي في دائرة الاستهداف.

من جانبه، أكد الدكتور عثمان أبو صبحة، في كلمة العاملين بالإغاثة الطبية، على الدور الوطني والإنساني للعاملين بالقطاع الصحي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته امام استهداف القطاع الصحي، ومحاكمة الاحتلال على جريمته التي راح ضحيتها الطبيب أبو التين.

ورفع الأطباء في الوقفة صورا لزميلهم الشهيد أبو التين، ويافطات تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الطواقم الطبية.

وفي سياق متصل، نظمت الكوادر الطبية والعاملون في مستشفى يطا الحكومي وقفة منددة بجرائم الاحتلال بحق الطواقم الطبية، وضرورة محاسبته.