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وينسلاند يكشف : اجتماعات عقدت لإعادة الهدوء الأمني في جنين ونابلس

الأحد 16 أكتوبر 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند يكشف : اجتماعات عقدت لإعادة الهدوء الأمني في جنين ونابلس



رام الله / سما /

أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة تقود جهودًا لتهدئة الأوضاع بمدينتي نابلس وجنين في الضفة الغربية.

وأشار وينسلاند في تغريدة عبر حسابه على "توتير" إلى، أنه عقد اجتماعات وصفها بـ "البناءة" يوم أمس في نابلس وجنين، مع شخصيات سياسية ومحلية مهمة في المنطقتين وخاصة مخيم جنين، لبحث الوضع الأمني المتدهور وكيفية استعادة الهدوء وإعادة الأمل بحل سياسي، مشددًا على ضرورة تخفيف التوترات والتركيز على خطوات ملموسة ودائمة من شأنها تحسين الوضع".

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