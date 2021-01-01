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تنمية غزّة تُعلن تقديم مساعدات مالية لعدة فئات

الأحد 16 أكتوبر 2022 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنمية غزّة تُعلن تقديم مساعدات مالية لعدة فئات



غزة/ سما /

أعلن مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزّة لؤي المدهون، اليوم الأحد، عن تقديم مساعدات مالية لعدة فئات في قطاع غزّة، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدهون في تصريحٍ صحفي، أنّه سيتم تقديم لـ 4800 طفل ينتمون إلى 1160 أسرة، دفعة مالية شهرية تفوق قيمتها الـ 1000 شيكل تصرف وفقًا لعدد أفراد الأسرة، ولمدة 5 أشهر.

وأشار إلى أنّ تلك المساعدات ستكون للأسر الفقيرة والمهمشة المُسجلة على قاعدة بيانات الوزارة بعد التصعيد على غزّة عام 2021.

وبيّن أنّ الوزارة ستقدم مساعدة نقدية لـ 11 ألف أسرة خلال الأسابيع المقبلة، بتمويل من البنك الدولي قيمتها 700 شيكل، تصرف لمرة واحدة فقط.

وأضاف: "سيكون هناك مساعدات نقدية للأسر التي تعاني من محدودية الحصول على الغذاء وليس لديها دخل، خلال العام الجديد، تتكون من مساعدات مالية وأخرى تموينية".

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