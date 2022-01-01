بحضور غانتس .. الكشف عن لقاء لشخصيات محلية فلسطينية مع قادة المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع صحيفة يسرائيل هيوم، الأحد، عن لقاء عقد في مستوطنة إفرات إحدى مستوطنات غوش عتصيون ما بين بيت لحم والخليل، بين شخصيات محلية فلسطينية، وقادة المستوطنة والمستوطنات المحيطة بها، بحضور وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس.

وبحسب الموقع، فإن اللقاء عقد بمناسبة "عيد العرش"، ومنذ 8 سنوات يتم استضافة شخصيات محلية فلسطينية في هذه اللقاءات.

وقال غانتس أمام الحضور: "في الأوقات الصعبة والواقع الأمني والسياسي الصعب، يسعدني أن أحضر مثل هذا الاحتفال .. التحدي الأمني الماثل أمامنا لن يختفي وأصبح جزء من حياتنا، وفي المقابل نتوق إلى السلام في المستقبل وهذا هو مفتاح العيش بيننا".

ورأى غانتس في الحوار والاعتراف المتبادل بأنه سيكون مفتاحًا لخفض التوتر وتقوية الجسور والاستمتاع بالأمن، مشددًا على ضرورة السعي من أجل السلام إلى جانب الحفاظ على الأمن كأمر بالغ الأهمية.

وتحدثت العديد من الشخصيات المحلية الفلسطينية منهم رجال أعمال ورؤساء مجالس محلية لقرى (نتحفظ على أسماء من نشرت أسمائهم)، خلال نفس اللقاء.

صحيفة "القدس