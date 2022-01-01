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مواجهات في العروب والاحتلال يغلق مدخل بلدة بيت أمر

الأحد 16 أكتوبر 2022 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في المخيم، ولم يبلغ عن اصابات.

كما أغلقت قوات الاحتلال، البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت امر شمال الخليل، ومنعت مرور المركبات واعاقت حركة المواطنين.

في السياق ذاته، وضعت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية على المدخل الشمالي لمدينة الخليل واحاطتها بأكياس من الرمال

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