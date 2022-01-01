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تقرير إسرائيلي يكشف لأول مرة عن دور قطر الخفي في الاتفاق البحري مع لبنان

الأحد 16 أكتوبر 2022 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير إسرائيلي يكشف لأول مرة عن دور قطر الخفي في الاتفاق البحري مع لبنان



القدس المحتلة / سما /

تحدث تقرير عبري حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عن “التدخل القطري” في الاتفاق مع لبنان و”تلميحات” وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بخصوص هذا الملف.

وأعلن في برنامج “الأسبوع” بالقناة “11” العبرية، أن “مسؤولين كبار في قطر أجروا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين كبار”، وفق “روسيا اليوم”.

وتمت الإشارة إلى أن “قطر مهتمة بالمشاركة في جزء من عملية إنتاج الغاز، أو بالتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية”، حيث “تعد قطر قوة طاقة تميل إلى المشاركة في نزاعات قابلة للحل، وتعلم أنه في مثل هذه المواقف، ينجح الحل في تحقيق السلام والاستقرار في نهاية المطاف”، وفق ما نقلت قناة “I24”.

وفي حديث مع موقع “كان 11″، اعتبر وزير الجيش الأسرائيلي غانتس أن “الصفقة (الاتفاق) الحالية عادلة، مع إمكانات جيدة للغاية لكلا الطرفين”.

وأضاف: “إسرائيل كانت مرنة، لكن الامتياز سيؤتي بثماره، وانه لأمر مخزٍ أن عشر سنوات قد ضاعت..كان من الممكن أن نتوصل إلى حل حتى في ذلك الوقت”.

وكان غانتس قد شكر في مؤتمر صحفي القادة في المنطقة على مساهمتهم في الاتفاق مع لبنان، ما اعتبرته وسائل إعلام عبرية بـ”تلميحات” عن الدور القطري في هذا الاتفاق.

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