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28 أسيرة يُواجهن أوضاعا اعتقالية ومعيشية صعبة في "الدامون"

الأحد 16 أكتوبر 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال يحتجز داخل معتقل "الدامون" (28) أسيرة من بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري وأسيرة طفلة، يواجهن أوضاعا قاسية على مختلف المستويات الإنسانية والمعيشية والصحية.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، اليوم الأحد، أن من بين المعتقلات أسيرة قاصرا هي نفوذ حماد (15 عاما) من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، واعتقلها جيش الاحتلال نهاية العام الماضي، وهي على مقاعد الدراسة وبالزي الرسمي.

وأضافت: رغم صغر سن المعتقلة حماد إلا أنها لم تسلم من الضرب والاعتداء والتنكيل والشتم بألفاظ نابية خلال عملية اعتقالها واستجوابها، وما زالت موقوفة حتى الآن ولم يصدر حكما بحقها، علما أن لديها جلسة محكمة الشهر الجاري.

كما يقبع بالمعتقل أسيرتان رهن الاعتقال الإداري، وهما شروق البدن من بلدة تقوع، وبشرى الطويل من مدينة رام الله، يحرمهما الاحتلال من حريتهما من دون توجيه تهم محددة بحقهما، وجددت محاكم الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحقهما عدة مرات ولفترات مختلفة.

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