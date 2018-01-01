مركاتور تُطلق وحدة جديدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الترفيهية والترويجية في الامارات

ابو ظبي/سما/

أعلنت شركة مركاتور ، الشركة الرائدة في قطاع السياحة والسفر، عن إطلاق وحدة جديدة لتنظيم طيفٍ واسع من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الترفيهية والترويجية بإشراف كفاءات احترافية وخبرات عريقة ومُتخصّصة في كافة أرجاء الإمارات.

وقال السيد منذر السليتي، المدير التنفيذي لشركة مركاتور للسياحة والسفر في أبوظبي : "نفتخر بأن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول على الصعيد العالمي في تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19، من خلال الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تمثّلت في إطلاق وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الاستباقية مع الالتزام التامّ لكافة أفراد مجتمعها بهذه الإجراءات وتفاعلهم الكامل مع تطبيقها، مما أسهم في سرعة عودة الحياة الطبيعية إلى طبيعتها "

وأضاف: "لقد شهد قطاع المعارض والمؤتمرات في الدولة عودة قوية تجاوزت مُعدّلات ما قبل جائحة كورونا، الأمر الذي شجعنا على إطلاق هذه الوحدة الجديدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الترفيهية والترويجية، بقيادة فريق عمل كفوء ومُتخصّص لدعم خطط التنوّع الاقتصادي في إمارة أبوظبي بوجه خاص ودولة الامارات عموماً , وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة "

وذكر السليتي ان هذه الخدمة تسهم في توفير منصّات تُعزّز من مكانة الإمارات بشكل عام، والعاصمة أبوظبي خاصة في قطاع سياحة الترفيه والأعمال في المنطقة".

ومن الجدير بالذكر أن شركة مركاتور للسياحة والسفر، ومنذ نشأتها في أبوظبي عام 2018، تسعى إلى تحقيق التميّز من خلال تقديم أفضل الحلول، مع خدمات عالية الجودة لعملائها المحليين، الإقليميين والعالميين وفقاً لأرقى المعايير العالمية في مجال السياحة والسفر، بما في ذلك: خدمات التأشيرات السياحية الواردة والصادرة، حجز تذاكر الطيران، حجوزات الفنادق، خدمات الاستقبال والمُساعدة في المطار،تأمين السفر، تنظيم المؤتمرات وتوفير قاعات الاجتماعات والفعاليات، خدمات تأجير السيارات الفاخرة والليموزين، توفير الطائرات الخاصّةوخدمات السفر الفاخرة لعملائها من كبار الشخصيات، جنباً إلى جنب مع تنظيم رحلات حول العالم.

كما توفّر شركة مركاتور للسياحة والسفر خدمات الكونسيرج ولايف ستايل، من خلال فريق من المُتخصّصين في إدارة نمط الحياة، مما يسمح للعملاء بالاستفادة إلى أقصى الحدود من الرحلات التي يتمّ تصميمها وفقاً لرغباتهم وتطلّعاتهم، مثل الاستمتاع بتجارب سفر مُخصّصة، توفير السلع الفاخرة، الحصول على إمكانية الوصول إلى الفعاليات الخاصّة، مع ترتيب خدمات التسوّق وكافة الرغبات الأخرى التي يتطلّعون إلى تحقيقها.