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دافعت عن شرفها حتى الموت.. مقتل مصرية في مقر عملها

الأحد 16 أكتوبر 2022 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دافعت عن شرفها حتى الموت.. مقتل مصرية في مقر عملها



القاهرة- متابعات

 شهدت منطقة دير الملاك بحدائق القبة في العاصمة المصرية جريمة قتل بشعة، حيث حاول عامل التحرش بموظفة والتعدي عليها، وعندما قاومته قتلها داخل مقر عملها بالشركة.

بدأت القصة حين تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة، بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شركة مقاولات.
فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن جثة المرأة، مصابة بجرح بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بجسدها.
كما استمعوا لشهود العيان من العاملين بالشركة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

هشم رأسها

ليتبين لاحقا من خلال التحريات أن المتهم، هشّم رأس الضحية، التي تدعى فاطمة، (32 سنة)، وسدد لها عدة طعنات بأنحاء جسدها وفر هاربًا، بعد أن قاومته ودافعت عن شرفها ونفسها وهو يحاول التعدّي عليها.
وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، بعد تحديد هوية مرتكب الجريمة، الذي لم يتم ضبطه حتى الآن.

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