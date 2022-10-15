أم كلثوم في كنيس إسرائيلي.. متدينون يهود يرددون أغاني كوكب الشرق (فيديو

القدس المحتلة / سما /

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يظهر مجموعة من اليهود بصدد غناء وصلة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم داخل كنيس.

ويظهر في الفيديو العديد من الأشخاص، بينهم متدينون، داخل قاعة الكنيس، ليبدأ أحدهم بغناء مقطع من أغنية أم كلثوم “سيرة الحب”، ثم يستلم الميكرفون شاب آخر يرتدي القبعة اليهودية الشهيرة ليكمل الأغنية.

ام كلثوم في الكنيس اليهودي؟ يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقا لالحان بعض من اغانيها ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين باغانيها واغاني عمالقة الطرب. لا تفوتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كل يؤدي مقطعا من اغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة

pic.twitter.com/o4A5ZzssrB — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 15, 2022

وأرفقت الصفحة الفيديو بتعليق جاء فيه: “أم كلثوم في الكنيس اليهودي؟ يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقا لألحان بعض من أغانيها، ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب”.

وأضافت: “لا تفوتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كل يؤدي مقطعا من أغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة”.

