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أم كلثوم في كنيس إسرائيلي.. متدينون يهود يرددون أغاني كوكب الشرق (فيديو

الأحد 16 أكتوبر 2022 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أم كلثوم في كنيس إسرائيلي.. متدينون يهود يرددون أغاني كوكب الشرق (فيديو



القدس المحتلة / سما /

 نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يظهر مجموعة من اليهود بصدد غناء وصلة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم داخل كنيس.

ويظهر في الفيديو العديد من الأشخاص، بينهم متدينون، داخل قاعة الكنيس، ليبدأ أحدهم بغناء مقطع من أغنية أم كلثوم “سيرة الحب”، ثم يستلم الميكرفون شاب آخر يرتدي القبعة اليهودية الشهيرة ليكمل الأغنية.

وأرفقت الصفحة الفيديو بتعليق جاء فيه: “أم كلثوم في الكنيس اليهودي؟ يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقا لألحان بعض من أغانيها، ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب”.

وأضافت: “لا تفوتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كل يؤدي مقطعا من أغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة”.
 

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