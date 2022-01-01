محمد الترك يرد الإهانة لدنيا بطمة ويصدم جماهيرها

المنامة- متابعات:

قرر المنتج الفني البحريني محمد الترك الرد على الإهانة التي وجهتها له زوجته، الفنانة المغربية دنيا بطمة وذلك من خلال غنائها لكلمات تحمل إهانة له بصورة غير مباشرة قبل انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر محمد الترك لقطات له وهو يغني أغنية “أكبر غلطة في حياتي” التي غنتها دنيا بطمة، قبل أن يستبدل كلمات “حبيت واحد واطي” لـ “حبيت واحدة واطية” وهو ما أشعل غضب جماهير الفنانة المغربية واعتبروها إهانة مباشرة لها.

ولم يتوقف محمد الترك عند إهانة زوجته دنيا بطمة بهذه الطريقة، بل قال كلمات ليؤكد أن الأمر مقصود وليس مجرد صدفة.

وأضاف محمد الترك “أعتقد إلى هنا وصلت الرسالة، شكراً بزاف، أعتقد هذه تبقى للذكرى، على الأقل أنا احترمت المكان وقمت بذلك في بيتي وليس في ملهى ليلي”.

ويشير إلى غناء دنيا بطمة للأغنية في أحد الملاهي الليلية وهو الأمر الذي انتشر كذلك بصورة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمر في هجومه العنيف على دنيا بطمة وهدد قائمة أصدقائه بعدم ذكر اسمها أمامه وأنه سيقوم بمعاقبة من يفعل ذلك بحذفه من قائمة الأصدقاء.

قبل أن يقوم محمد الترك بعد ذلك برمي أوراق نقدية على الأرض مع كلمات الأغنية التي تقول “والله عمت عينها الفلوس، إلي عليه ملهوف يبيع الناس”.

كما أزال الترك كل الصور التي تتعلق بدنيا بطمة أو الصور التي كانت تجمعهما معاً ووضعها في صندوق ليؤكد أن علاقته بها انتهت وأنه لا رجعة في ذلك القرار.

يذكر أن مصادر مقربة من دنيا بطمة أكدت أنها رفعت دعوى قضائية ضد محمد الترك تتهمه فيها بالعنف المنزلي وبخيانة الأمانة باعتباره زوجها ومدير أعمالها أيضاً.