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لاعب بايرن ميونخ على رادار ريال مدريد

الأحد 16 أكتوبر 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب بايرن ميونخ على رادار ريال مدريد



وكالات

يراقب ريال مدريد الإسباني أحد لاعبي بايرن ميونخ الألماني لتعزيز مركز الظهير الأيسر، خصوصًا وأنه يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم حاليا بهذا المركز.

ورغم الصعوبات التي مر بها، فإن لاعب بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيز، يمتلك مستقبلا باهرا خلال المواسم القليلة الماضية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ديفيز يتواجد على رادار ريال مدريد، رغم المشاكل القلبية التي عانى منها، بالإضافة إلى الإصابات، وآخرها بالرأس أمام بوروسيا دورتموند.

ويراقب ريال مدريد وضع ديفيز جيدًا مع بايرن ميونخ، خصوصًا أن عقده مع العملاق البافاري يمتد حتى عام 2025.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جودي بيلينغهام، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، يبقى الهدف الأساسي لريال مدريد من الدوري الألماني، إلى جانب تجديد عقود كل من لوكا مودريتش، وكريم بنزيمة، وتوني كروس.

يذكر أن ديفيز يستعد للمشاركة في كأس العالم رفقة كندا الشهر المقبل.

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