"فتح" تنعى المناضل اللواء الركن مصطفى ذيب خليل

رام الله/ سما/

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، المناضل الوطني الكبير اللواء الركن مصطفى ذيب خليل "أبو طعان"، الذي توفي اليوم الأحد، بعد مسيرة نضاليّة حافلة بالتضحيات .

وأكّدت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن المناضل "أبو طعان" التحق مبكرا في صفوف الثورة الفلسطينيّة وحركة "فتح"، وخاض معظم المعارك التاريخيّة، ومنها؛ معركة الكرامة، وتقلد منصب عضو المجلس الثوريّ للحركة، وقائدا للقوات عام 1983، ثم ملحقا عسكريّا في سفارة دولة فلسطين لدى عدد من الدول العربيّة، ثم عضوا في مجلس الحركة الاستشاريّ.

وتقدمت الحركة بالتعزية لعائلة المناضل أبو طعّان ولشعبنا الفلسطيني ولأبناء حركة فتح.

وشددت "فتح" على أنها ستواصل نضالها حتى انتزاع الحقوق الوطنيّة المشروعة، التي استُشهد من أجلها مؤسسو الحركة وقادتها وكوادرها، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس.

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، المناضل الوطني الكبير اللواء الركن مصطفى ذيب خليل "أبو طعان"، الذي توفي اليوم الأحد، بعد مسيرة نضاليّة حافلة بالتضحيات .

وأكّدت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن المناضل "أبو طعان" التحق مبكرا في صفوف الثورة الفلسطينيّة وحركة "فتح"، وخاض معظم المعارك التاريخيّة، ومنها؛ معركة الكرامة، وتقلد منصب عضو المجلس الثوريّ للحركة، وقائدا للقوات عام 1983، ثم ملحقا عسكريّا في سفارة دولة فلسطين لدى عدد من الدول العربيّة، ثم عضوا في مجلس الحركة الاستشاريّ.

وتقدمت الحركة بالتعزية لعائلة المناضل أبو طعّان ولشعبنا الفلسطيني ولأبناء حركة فتح.

وشددت "فتح" على أنها ستواصل نضالها حتى انتزاع الحقوق الوطنيّة المشروعة، التي استُشهد من أجلها مؤسسو الحركة وقادتها وكوادرها، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة وعاصمتها القدس.