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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة ومستوطنون يهاجمون مدرسة بنابلس

الأحد 16 أكتوبر 2022 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة ومستوطنون يهاجمون مدرسة بنابلس



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، 6 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسلام حجازي بعد اقتحامها شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، حيث داهمت منزله وفتشته قبل أن تخضعه لتحقيق ميداني وتقتاده إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت من نفس المدينة، الشاب وسام شحتو.

واعتقل الشاب وسيم الجعبري من الخليل، والمواطن هشام عبد ربه، ونجله مراد من يطا.

فيما اعتقلت قوة خاصة الشاب جمعة حكم خراز من منزله في مدينة طوباس، بعد مداهمته والتحقيق معه ميدانيًا.

واعتدى مستوطنون الليلة الماضية على مدرسة عوريف الثانوية للبنين جنوب نابلس وخربوا محتوياتها.

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