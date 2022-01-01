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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحد 16 أكتوبر 2022 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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