صورة: أسطورة كرة القدم الفرنسية إيريك كانتونا يدعم فلسطين بطريقة جديدة

سما

قام أسطورة كرة القدم الفرنسية إيريك كانتونا بلفتة جديدة، اليوم السبت، في إطار دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، إذ كشف عن دعمه للاجئين الفلسطينيين، عبر توفير ألبسة رياضية للفريق الذي يمثل مركز “عايدة سلتيك”.

ونشر المهاجم السابق لنادي مانشستر يونايتد صورة له على إنستغرام وهو يرتدي قميصا بألوان العلم الفلسطيني، وشعار مركز “عايدة سلتيك”.

وأوضح كانتونا أن جميع عائدات المبيعات لهذه القمصان ستذهب للمساعدة في التدريب وتوفير الملابس الرياضية لفريق كرة القدم في مخيم عايدة للاجئين.

والعام الماضي، انضم كانتونا وزوجته الجزائرية إلى حملة لإغاثة الفلسطينيين، ونشر صورتهما على إنستغرام بقمصان تحمل شعار “الأمل لفلسطين”.