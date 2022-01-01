  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد: اندلاع حريق ضخم في بناء مكون من 24 طابقا بمدينة اسطنبول

الأحد 16 أكتوبر 2022 01:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: اندلاع حريق ضخم في بناء مكون من 24 طابقا بمدينة اسطنبول



اسطتبول/سما/

قالت وسائل إعلام تركية مساء يوم السبت إن حريقا ضخما اندلع في مبنى مكون من 24 طابقا في حي فيكيرتيبه بمنطقة كاديكوي بمدينة اسطنبول.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت ألسنة اللهب تلتهم المبنى.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الحريق الذي بدأ في الطوابق السفلية وصل بسرعة إلى الطابق العلوي من المبنى.

وذكرت أن جهود رجال الإطفاء متواصلة للسيطرة على ألسنة اللهب، مشيرة إلى أنه قد تم إجلاء السكان من المبنى.

من جهتها، أكدت صحيفة "حرييت" أن المتواجدين بالمكان أصيبوا بالذعر لرؤيتهم تلك المشاهد.

وأعلن رئيس مقاطعة حزب الشعب الجمهوري، كانان كفتانجي أوغلو، أن سبب الحريق، وفقا للمعلومات الأولية، هو محركات تكييف الهواء.

Video Player
 
 
 
#اسطنبول

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

قيادي فلسطيني يكشف موعد بدء تنفيذ "إعلان الجزائر"

مقتل مواطن طعناً في تل الهوا جنوب مدينة غزة

تشاؤم فلسطيني من "إعلان الجزائر"

عضو كنيست: غانتس مجرم حرب وسأذهب إلى لاهاي لاعتقال بن غفير

بالفيديو: مبادرة لافتة من شبان مخيم شعفاط لإرباك الاحتلال

واشنطن قد تُعيد تقييم علاقاتها مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

Screenshot_4

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب سلفيت

634b18b14236046ae823f7d4

"أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين

عرين

صحيفة عبرية: مسؤولون فلسطينيون يوجهون رسالة تحذير لـ"عرين الأسود".. والأخيرة ترد

undefined

"عرين الأسود" تفند ادعاءات إسرائيلية حول "تيك توك" وتدعو للاشتباك مع المستوطنين الليلة

قيادي فلسطيني يكشف موعد بدء تنفيذ "إعلان الجزائر"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية