إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب قرب رام الله

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء السبت، عن إصابة مستوطن بجروح بعد إطلاق النار تجاه مركبته قرب مستوطنة “عيلي” بين رام الله ونابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" قبل قليل تعرضت سيارة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة عيلي في شمال شرق مدينة رام الله لإطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة والتفاصيل قيد التحقيق.

وذكرت مصادر عبرية أن المستوطن أصيب في قدمه ووصفت إصابته بالمتوسطة إلى الخطيرة ، مشيرة الى أن قوات كبيرة في طريقها إلى المنطقة .

وأفادت المصادر بانسحاب منفذ عملية إطلاق النار،التي أدت لإصابة مستوطن.

وذكرت قناة كان العبرية أن قوات الجيش تطارد الآن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي".