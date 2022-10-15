  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب قرب رام الله

الأحد 16 أكتوبر 2022 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب قرب رام الله



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء السبت، عن إصابة مستوطن بجروح بعد إطلاق النار تجاه مركبته قرب مستوطنة “عيلي” بين رام الله ونابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" قبل قليل تعرضت سيارة إسرائيلية بالقرب من مستوطنة عيلي في شمال شرق مدينة رام الله لإطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة والتفاصيل قيد التحقيق.

وذكرت مصادر عبرية أن المستوطن أصيب في قدمه ووصفت إصابته بالمتوسطة إلى الخطيرة ، مشيرة الى أن قوات كبيرة في طريقها إلى المنطقة .

وأفادت المصادر بانسحاب منفذ عملية إطلاق النار،التي أدت لإصابة مستوطن.

وذكرت قناة كان العبرية أن قوات الجيش تطارد الآن منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي".

#مستوطن #عملية اطلاق نار #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

قيادي فلسطيني يكشف موعد بدء تنفيذ "إعلان الجزائر"

مقتل مواطن طعناً في تل الهوا جنوب مدينة غزة

الصين تعلق على "إعلان الجزائر" لتحقيق المصالحة الفلسطينية

تشاؤم فلسطيني من "إعلان الجزائر"

عضو كنيست: غانتس مجرم حرب وسأذهب إلى لاهاي لاعتقال بن غفير

بالفيديو: مبادرة لافتة من شبان مخيم شعفاط لإرباك الاحتلال

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-15_22-59-38

شهيد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال غرب سلفيت

634b18b14236046ae823f7d4

"أكسيوس": الإدارة الامريكية "استشاطت غضبا" من كلام عباس لبوتين

عرين

صحيفة عبرية: مسؤولون فلسطينيون يوجهون رسالة تحذير لـ"عرين الأسود".. والأخيرة ترد

غانتس يرد على تصريحات غالون التي دعت فيها إلى كبح جماح الجيش الإسرائيلي في الضفة

undefined

"عرين الأسود" تفند ادعاءات إسرائيلية حول "تيك توك" وتدعو للاشتباك مع المستوطنين الليلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية