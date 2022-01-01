مسؤول إسرائيلي يحذر: عنف المستوطنين يمكن أن يشعل الضفة الغربية بأسرها

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن جيش الاحتلال وجد نفسه مضطرا إلى التعامل مع عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين بدلا من "إحباط الإرهاب".



ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء اليوم، عن المسؤول دون تسميته، أن عنف المستوطنين يمكن أن يزيد من تصعيد الوضع بالضفة الغربية لا سيما في منطقة حوارة جنوبي نابلس، والتي تعاني من هجمات متزايدة للمستوطنين، بما في ذلك باستخدام الهراوات ورشق المحلات بالحجارة.



وتابع المسؤول أن هذه الممارسات من قبل المستوطنين يمكن أن تشعل الضفة الغربية بأسرها.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشرت القناة مقطع فيديو يوثق اعتداء مستوطنين على فلسطيني أمام منزله بحي الشيخ جراح بالقدس.

واتهمت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون الجيش الإسرائيلي بتأمين قوافل ومسيرات المستوطنين الاستفزازية في البلدات الفلسطينية.



وأضافت في تصريحات لها "يجب أن تكون هناك يد أكثر حزما تجاه المستوطنين".

