11 قتيلا وإصابة 15 آخرين في هجوم على موقع عسكري في روسيا

موسكو/سما/

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين إثر هجوم إرهابي على ساحة للتدريب على الرماية في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقال الوزارة في بيانها "ارتكب مواطنان من إحدى دول رابطة الدول المستقلة في 15 أكتوبر عملا إرهابيا في ساحة التدريب في مقاطعة بيلغورود".

وأشارت إلى أن الحادث وقع أثناء تدريب متطوعين يرغبون في المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا على إطلاق النار حيث أطلق المهاجمون النار من أسلحة خفيفة على أفراد إحدى الوحدات.

وأضافت أنه نتيجة للهجوم قُتل 11 شخصا، ونُقل 15 آخرون مصابين بجروح متفاوتة الخطورة إلى المستشفى.

وأكدت أنه تم القضاء على الإرهابيين.