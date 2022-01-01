محافظ رام الله تقدم العزاء بالشهيد قيس شجاعية

رام الله/سما/

قدمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مساء اليوم السبت، واجب العزاء بالشهيد قيس شجاعية في دير جرير شرق رام الله، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون.

وأكدت غنّام أن إرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتواصل وإجرامهم بحق كل ما هو فلسطيني، لن يركع شعبنا ويثبط من عزيمته حتى انتزاع كافة حقوقه، لافتة إلى أننا "سنبقى على العهد للشهداء والأسرى، حتى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانتزاع كافة حقوقنا الوطنية".

وأشارت غنام الى أن الاحتلال لا يكتفِ بإراقة دماء أبناء شعبنا بل يحتجز جثامينهم، ويواصل إرهابه بحق أهاليهم، وفرض عقوبات جماعية عليهم، كما حدث مع عائلة شجاعية واعتدائه بوحشية على والدة الشهيد وتحطيمه لأثاث المنزل، بما يخالف أدنى مقومات حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع الدولية.

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