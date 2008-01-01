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أبو الغيط يبحث مع وزير هندي تطورات القضية الفلسطينية

السبت 15 أكتوبر 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يبحث مع وزير هندي تطورات القضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة، على الركائز الأساسية للموقف العربي من القضية الفلسطينية .

ووجه أبو الغيط الشكر إلى الجانب الهندي على دعمه المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

من جانبه، شدد الوزير الهندي، أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم سياسي توافقي داخل الهند، التي تستمر في التأكيد على ذات الإلتزام بتأييد الحقوق الفلسطينية.

وأضاف رشدي أن الأمين العام والوزير الهندي إتفقا على أهمية عقد الدورة المقبلة من منتدى التعاون العربي الهندي في نيودلهي في النصف الاول من عام 2023 بعد تأجيلها عدة مرات، وضرورة تفعيل عمل المنتدى الذي تأسس عام 2008 لما يحمله من إمكانيات كبيرة يمكن إستغلالها على جميع المستويات، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والهندي قد بلغ عام 2021 حوالي 148 مليار دولار.

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#ابو الغيط #القضية الفلسطينية

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