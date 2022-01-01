الهباش: الأردن وفلسطين يعيشان قدرا واحدا حيال القضية الفلسطينية وتداعياتها

عمان/سما/

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن الأردن يعمل مع فلسطين بروح تكاملية وبقلب واحد في جميع المحافل الدولية ويحمل القضية الفلسطينية على سلم أولوياته دائما، مؤكدا أن الأردن وفلسطين يعيشان قدرا واحدا حيال القضية الفلسطينية وتداعياتها.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، نواب من لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، حيث بحث معهم تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتصاعد جرائم الاحتلال بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وسبل مواجهتها.

وأضاف قاضي القضاة أن "العمل المشترك الأردني الفلسطيني يتم على كل المستويات بقيادة الرئيس محمود عباس وأخيه الملك عبد الله الثاني، وبروح الفريق الواحد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر".

وأشاد الهباش بالرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المسجد الأقصى والمدينة المقدسة في مواجهة مخططات التهويد والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا، مؤكدا أن هذا الدور محل تقدير واحترام من قبل دولة فلسطين قيادة وشعبا ومؤسسات دينية إسلامية ومسيحية، مثمنا موقف لجنة فلسطين النيابية في الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل أبعادها الروحية والدينية.

وأشار إلى أن فلسطين تطمح بإعادة صياغة موقف عربي موحد، للعمل المشترك لقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والمنظمات الدولية وعلى الصعد كافة.

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، عمق العلاقات الأردنية الفلسطينية، والتي أرسى دعائمها الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، مشددين على أنها "علاقات أخوّة ممتدة عبر التاريخ، وتشكّل انموذجا يدفعنا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".