واشنطن قد تُعيد تقييم علاقاتها مع "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

قال شاؤول مشال، الأستاذ في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة تل أبيب اليوم السبت إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تُعيد تقييم علاقتها مع إسرائيل بعد تراجع تأييدها في الأوساط الأمريكية.



وأضاف خلال مقال له على صحيفة "هآرتس" العبرية أن اليوم الذي ستعيد فيه الولايات المتحدة تقييم علاقاتها مع إسرائيل ليس بعيداً، بسبب أنه لم يعد هناك تأييد لإسرائيل في الأوساط السياسية الأمريكية كما كان عليه من قبل.



ووأضح أن الولايات المتحدة يمكن أن تُجبر إسرائيل على الانسحاب من الضفة الغربية، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران الذي سُيجبر الولايات المتحدة على تغيير مواقفها في المنطقة.



وأشار إلى أن الموقف الأمريكي يتجلى بوضوح في مواقف الإدارة من الأنشطة العسكرية والسياسية لإسرائيل بين السكان الفلسطينيين في المناطق.



وأكد أن الجهد الأمريكي والغربي سيؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران مع إلغاء العقوبات المفروضة عليها عاجلاً أم آجلاً، والأرجح أن الاتفاقية، من وجهة نظر أمريكية، يجب أن تُحدث تغييراً استراتيجياً في موقف الولايات المتحدة في المنطقة، وأن تُحدث تحولاً في علاقاتها مع إيران والدول العربية الموالية للغرب.