  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"تيليغرام" يرفض طلب "إسرائيل" بإغلاق قناة "عرين الأسود"

السبت 15 أكتوبر 2022 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تيليغرام" يرفض طلب "إسرائيل" بإغلاق قناة "عرين الأسود"



القدس المحتلة/سما/

رفض تطبيق تيليغرام، اليوم السبت،  طلب "إسرائيل" بإغلاق قناة مجموعة (عــريـن الأســود) في نابلس.

وبحسب قناة كان العبرية:" اعتبر تيليغرام أن هكذا إجراء يعد انتهاكًا لحرية التعبير".

وفي وقت سابق حجبت الشبكة الاجتماعية Tik Tok، اليوم السبت، حساب مجموعة "عرين الأسود" الناشطة في محافظة نابلس، وذلك بعد ضغوط من إسرائيل، وفقًا للقناة 13 العبرية.
 
في غضون ذلك، يرفع الجيش الإسرائيلي الاستعدادات الأمنية لعطلة عيد العرش، ويواصل تعزيز المنطقة المحيطة بالقدس والضفة الغربية، خشية من تنفيذ عمليات فلسطينية جديدة. على غرار عملية اطلاق النار على حاجز شعفاط. 
 

وعادت خلايا المقاومة بنابلس لتظهر مع بداية العام الجاري أكثر، وانسحب ما يجري بمدينة جنين ومخيمها أو "عش الدبابير" كما تصفه إسرائيل على نابلس أكثر من غيرها من مدن الضفة، وجاء استشهاد المقاومين الثلاثة (محمد الدخيل وأشرف مبسلط وأدهم مبروكة) في الثامن من فبراير/شباط الماضي ليوقد شرارة هذه المقاومة ويعززها أكثر.

#تيليغرام #اسرائيل #عرين الاسود

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"عرين الأسود" تكشف عن مخطط للاحتلال لإبادة كافة مقاتليها

إعلام عبري: عملية "بيت إيل" أكدت المخاوف الإسرائيلية!

السعودية: عرض نسخة من حذاء النبي محمد في معرض الهجرة بمركز "إثراء" (فيديو)

الصين تعلق على "إعلان الجزائر" لتحقيق المصالحة الفلسطينية

هذا ما قاله ضابط إسرائيلي عن العمليات في جنين.. وقناة عبرية: الجيش سيركز جهوده للقضاء على "عرين الأسود"

شهيد برصاص الاحتلال شمال رام الله

الأخبار الرئيسية

Screenshot_19

بالفيديو: مبادرة لافتة من شبان مخيم شعفاط لإرباك الاحتلال

20221015121591885S

تشاؤم فلسطيني من "إعلان الجزائر"

b4cd9f1f58

عضو كنيست: غانتس مجرم حرب وسأذهب إلى لاهاي لاعتقال بن غفير

thumbs_b_c_9854e3a64725dcf3590f529b82e17a98

الغارديان: نتنياهو استخدم الغولف ليحرض ترامب على الفلسطينيين

38730

غالون تطالب غانتس بتهدئة التوترات الأمنية لتجنب الدماء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية