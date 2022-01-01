"تيليغرام" يرفض طلب "إسرائيل" بإغلاق قناة "عرين الأسود"

القدس المحتلة/سما/

رفض تطبيق تيليغرام، اليوم السبت، طلب "إسرائيل" بإغلاق قناة مجموعة (عــريـن الأســود) في نابلس.

وبحسب قناة كان العبرية:" اعتبر تيليغرام أن هكذا إجراء يعد انتهاكًا لحرية التعبير".

وفي وقت سابق حجبت الشبكة الاجتماعية Tik Tok، اليوم السبت، حساب مجموعة "عرين الأسود" الناشطة في محافظة نابلس، وذلك بعد ضغوط من إسرائيل، وفقًا للقناة 13 العبرية.



في غضون ذلك، يرفع الجيش الإسرائيلي الاستعدادات الأمنية لعطلة عيد العرش، ويواصل تعزيز المنطقة المحيطة بالقدس والضفة الغربية، خشية من تنفيذ عمليات فلسطينية جديدة. على غرار عملية اطلاق النار على حاجز شعفاط.



وعادت خلايا المقاومة بنابلس لتظهر مع بداية العام الجاري أكثر، وانسحب ما يجري بمدينة جنين ومخيمها أو "عش الدبابير" كما تصفه إسرائيل على نابلس أكثر من غيرها من مدن الضفة، وجاء استشهاد المقاومين الثلاثة (محمد الدخيل وأشرف مبسلط وأدهم مبروكة) في الثامن من فبراير/شباط الماضي ليوقد شرارة هذه المقاومة ويعززها أكثر.