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باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد وصف بايدن لها بأنها واحدة من أخطر دول العالم

السبت 15 أكتوبر 2022 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد وصف بايدن لها بأنها واحدة من أخطر دول العالم



إسلام آباد/سما/

استدعت باكستان يوم الجمعة السفير الأمريكي في إسلام آباد بعد وصف الرئيس جو بايدن بأنها واحدة من أخطر دول العالم، بالإضافة إلى تصريحاته حول السلاح النووي.

وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري السبت إنه جرى استدعاء السفير الأمريكي في البلاد بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن باكستان "ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم" لأنها تمتلك "أسلحة نووية".

وأضاف الوزير أنه فوجئ بتعليقات بايدن وأن سوء التفاهم نشأ عن "قلة التواصل".

وصرح بوتو زرداري بأنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات يوم الخميس خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي "لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي".

وتطرّق بايدن في أثناء الحفل إلى الحديث عن علاقات الولايات المتحدة بعدة دول مثل تجاه روسيا والصين ثم انتقل إلى الحديث عن باكستان بعبارات اعتبرتها وسائل إعلام "الأكثر عدائية ضد إسلام آباد".

وتأتي تعليقات بايدن بعد يومين فقط من إصدار وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المكونة من 48 صفحة.

#باكستان #بايدن

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