وفاة شاب من الرينة بحادث دهس بعد أسبوعين من وفاة شقيقه

الجليل/سما/

توفي الشاب نزيه عثامنة (19 عاما) من بلدة الرينة متأثرا بجروحه الخطيرة إثر حادث دهس وقع، قبل أسبوعين، على شارع رقم 70 عند مفرق مدينة طمرة الرئيسي.

وكان الفقيد قد أحيل آنذاك إلى المستشفى بحالة خطيرة، وأقر الطاقم الطبي وفاته بعدما باءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.

وتخيّم أجواء من الحزن على بلدة الرينة منذ انتشار نبأ وفاة الشاب نزيه عثامنة، علمًا أن شقيقه عدي عثامنة توفي فور وقوع الحادث نفسه.

ومما يذكر أن الحادث وقع يوم 29 أيلول/سبتمبر حينما اصطدمت مركبة خاصة بالشابين خلال قيامهما بربط عربة بسيارتهما على هامش الشارع.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 77 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 29 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.