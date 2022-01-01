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موريتانيا تعرب عن ارتياح كبير للتوقيع على اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

السبت 15 أكتوبر 2022 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
موريتانيا تعرب عن ارتياح كبير للتوقيع على اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية



نواكشوط/سما/

أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم “أنها تلقت بارتياح كبير التوقيع يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 على اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأكد بيان للخارجية الموريتانية “أن الحكومة الموريتانية تهنئ الجمهورية الجزائرية الشقيقة على هذا النجاح التاريخي الذي تحقق بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها فخامة الرئيس عبد المجيد تبّون من أجل تذليل كل الصعوبات التي تعترض سبيل لمّ الشمل الفلسطيني”.

وأضاف البيان “كما تهنئ الحكومة الموريتانية الأشقاء الفلسطينيين على استجابتهم لنداء المصلحة الفلسطينية المشتركة، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة على أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لبلوغ الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأعلن يوم الخميس عن توقيع الفصائل الفلسطينية إعلان الجزائر للمصالحة وإنهاء الانقسام، برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

#موريتانيا #الفصائل الفلسطينية

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