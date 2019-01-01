كلوب يحبط جماهير ليفربول عشية مواجهة مانشستر سيتي

وكالات

أقر مدرب ليفربول، الألماني، يورغن كلوب، أن وصول الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، جعل مهمة إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم فائقة الصعوبة بالنسبة لـ"الريدز".

وكان تتويج ليفربول بلقب الدوري في موسم 2020، الأول له في ثلاثة عقود، قد خرق هيمنة "السيتي" على "البرميرليغ" في السنوات الخمس الأخيرة.

ولكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تفوقوا مرتين بشق النفس بفارق نقطة عن ليفربول، في 2019 والموسم الماضي.

ويستقبل رجال المدرب الألماني كلوب، غدا الأحد غريمهم "السيتي" للمرة الأولى هذا الموسم، وهم على بعد 13 نقطة من حامل اللقب.

ويحتل ليفربول المركز الـ11 في أسوأ بداية له في عشر سنوات، لكنه لعب مباراة أقل من مانشستر سيتي ثاني الترتيب بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

ووصف كلوب، النرويجي هالاند، المنضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وصاحب 20 هدفا في 13 مباراة، وصفه بأنه "أفضل مهاجم في العالم"، فيما يعاني مهاجم ليفربول الجديد، الأوروغوياني، داروين نونييس، القادم بصفقة خيالية للتأقلم مع الفريق الأحمر.

وتابع كلوب في مؤتمر صحفي اليوم السبت، مرشحا تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم: "لا يمكن لأحد التنافس مع السيتي. يملك أفضل فريق في العالم، ويضم أقوى مهاجم في السوق. مهما كلف الأمر يقوم بذلك".

وينظر كلوب بإعجاب إلى هالاند "الجنوني" منذ مواجهته مع فريقه السابق سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا عام 2019 "حتى عندما كان يافعا جدا، يمكنك أن ترى أن إمكاناته كانت جنونية. انشغلنا بالفعل في التفكير به. كيف يمكن إيقافه؟ لقد سجل في جميع الأحوال".

وأضاف المدرب الألماني: "جسديا، هالاند فرض معايير جديدة. الجمع بين القوتين البدنية والفنية، وعيه اللافت وتمركزه في الملعب كان استثنائيا".