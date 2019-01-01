  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كلوب يحبط جماهير ليفربول عشية مواجهة مانشستر سيتي

السبت 15 أكتوبر 2022 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يحبط جماهير ليفربول عشية مواجهة مانشستر سيتي



وكالات

أقر مدرب ليفربول، الألماني، يورغن كلوب، أن وصول الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، جعل مهمة إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم فائقة الصعوبة بالنسبة لـ"الريدز".

وكان تتويج ليفربول بلقب الدوري في موسم 2020، الأول له في ثلاثة عقود، قد خرق هيمنة "السيتي" على "البرميرليغ" في السنوات الخمس الأخيرة.

ولكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تفوقوا مرتين بشق النفس بفارق نقطة عن ليفربول، في 2019 والموسم الماضي.

ويستقبل رجال المدرب الألماني كلوب، غدا الأحد غريمهم "السيتي" للمرة الأولى هذا الموسم، وهم على بعد 13 نقطة من حامل اللقب.

ويحتل ليفربول المركز الـ11 في أسوأ بداية له في عشر سنوات، لكنه لعب مباراة أقل من مانشستر سيتي ثاني الترتيب بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر.

ووصف كلوب، النرويجي هالاند، المنضم إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وصاحب 20 هدفا في 13 مباراة، وصفه بأنه "أفضل مهاجم في العالم"، فيما يعاني مهاجم ليفربول الجديد، الأوروغوياني، داروين نونييس، القادم بصفقة خيالية للتأقلم مع الفريق الأحمر.

وتابع كلوب في مؤتمر صحفي اليوم السبت، مرشحا تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم: "لا يمكن لأحد التنافس مع السيتي. يملك أفضل فريق في العالم، ويضم أقوى مهاجم في السوق. مهما كلف الأمر يقوم بذلك".

وينظر كلوب بإعجاب إلى هالاند "الجنوني" منذ مواجهته مع فريقه السابق سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا عام 2019 "حتى عندما كان يافعا جدا، يمكنك أن ترى أن إمكاناته كانت جنونية. انشغلنا بالفعل في التفكير به. كيف يمكن إيقافه؟ لقد سجل في جميع الأحوال".

وأضاف المدرب الألماني: "جسديا، هالاند فرض معايير جديدة. الجمع بين القوتين البدنية والفنية، وعيه اللافت وتمركزه في الملعب كان استثنائيا".

#يورغن كلوب #ليفربول #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

"عرين الأسود" تكشف عن مخطط للاحتلال لإبادة كافة مقاتليها

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

إعلام عبري: عملية "بيت إيل" أكدت المخاوف الإسرائيلية!

هآرتس: قنبلة موقوتة وتنظيم جديد خطير.. خطأ كبير قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع

السعودية: عرض نسخة من حذاء النبي محمد في معرض الهجرة بمركز "إثراء" (فيديو)

الصين تعلق على "إعلان الجزائر" لتحقيق المصالحة الفلسطينية

هذا ما قاله ضابط إسرائيلي عن العمليات في جنين.. وقناة عبرية: الجيش سيركز جهوده للقضاء على "عرين الأسود"

الأخبار الرئيسية

20221015121591885S

تشاؤم فلسطيني من "إعلان الجزائر"

b4cd9f1f58

عضو كنيست: غانتس مجرم حرب وسأذهب إلى لاهاي لاعتقال بن غفير

thumbs_b_c_9854e3a64725dcf3590f529b82e17a98

الغارديان: نتنياهو استخدم الغولف ليحرض ترامب على الفلسطينيين

5 إصابات بينها اثنتان بحالة حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال غرب سلفيت

38730

غالون تطالب غانتس بتهدئة التوترات الأمنية لتجنب الدماء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية