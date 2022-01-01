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البرلمان العربي يشيد بـ"إعلان الجزائر"

السبت 15 أكتوبر 2022 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يشيد بـ"إعلان الجزائر"



القاهرة/سما/

أشاد البرلمان العربي اليوم السبت بإعلان الجزائر واستجابة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، والتوقيع على وثيقة “إعلان الجزائر” باعتبارها خطوة  إيجابية ومهمة.

وقال البرلمان، في بيان صحافي اليوم،  إن الإعلان يعد “خطوة على الطريق الصحيح نحو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل الفلسطيني، ويمثل ورقة قوة للموقف الفلسطيني، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال للبدء بعملية سياسية جادة وحقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.

 وأضاف أن “هذا الإعلان جاء استجابة لجهود الجزائر، التي نجحت في  تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين”، مثمناً عالياً “ما تقوم به الجزائر من جهود مقدرة لرعاية ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية يضاف لجهود الدول العربية في هذا الأمر خاصة جهود جمهورية مصر العربية، وتأسيس شراكة حقيقية بين أبناء الشعب الفلسطيني للوصول إلى نهاية حقبة الانقسام، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني”.

#البرلمان العربي #اعلان الجزائر

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