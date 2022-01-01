5 إصابات بينها اثنتان بحالة حرجة خلال مواجهات مع الاحتلال غرب سلفيت

سلفيت/سما/

أصيب 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، وصفت إصابة اثنين منهما بالحرجة في الصدر، خلال مواجهات اندلعت، اليوم السبت، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب، إن إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر وصفتا بالحرجة، وصلتا مستشفى سلفيت الحكومي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، تعمل في أراضي المواطنين، الذين تصدوا لها.

وقال إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي بينهم اثنان بالصدر، وصفت بالحرجة، إلى جانب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.