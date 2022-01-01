بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

غزة/سما/

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل السام تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن زوارق حربية إسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملة بلدة بيت لاهيا ومنطقة الواحة شمالا، وقامت بمطاردتهم وأجبرتهم على مغادرة البحر.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، وتقوم في كثير من الأحيان باعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة بهم.