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الرئيس عباس يعزي نظيره التركي بضحايا انفجار منجم التعدين

السبت 15 أكتوبر 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعزي نظيره التركي بضحايا انفجار منجم التعدين



رام الله/سما/

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بضحايا انفجار منجم التعدين بولاية بارطن شمال تركيا، الذي نجم عنه وقوع عشرات الضحايا بين وفيات، وجرحى.

وتقدم سيادته باسم دولة وشعب فلسطين بأحر التعازي القلبية وعميق المواساة الأخوية لنظيره التركي، ولحكومته، ولشعبه ولعائلات الضحايا، معربا عن تضامنه مع الرئيس التركي في هذا المصاب الكبير.

ودعا الرئيس في برقية التعزية المولى عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق فرق الإنقاذ التركية الباسلة في مساعيها لنجاة وسلامة العالقين في أنقاض المنجم، وأن يحفظ الرئيس التركي

#الرئيس عباس #تركيا #انفجار

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